В Бишкеке 12 августа небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 14 часов 2 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 57, 59-65, 64/1, 64/2, 67, 68, 70, 71;

9.30-15.00 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина, Пролетарской, переулок Батырский;

9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5»;

9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Жеткинчек), «Ак-Босого» (улицы Чуй, 47а, 48а, Манаса);

10-00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (1-я, 2-я улицы), улицы Салиевой, Саратовская;

12.00-18.00 — отрезок улицы Кольбаева.

У кого намечается той

Мадаминжан Каратаев

Родился 12 августа 1962 года в Ошской области. Заместитель министра здравоохранения.

Камалдин Токтосартов

Родился 12 августа 1975 года во Фрунзе. Заместитель министра труда и социального развития КР.

Нурлан Шаршеналиев

Родился 12 августа 1985 года. Глава государственной администрации — аким Кеминского района.

Памятные даты

День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КР

Праздник появился в 2003 году.

Современное состояние пенитенциарной системы Министерства юстиции КР характеризуется работой по сохранению стабильной оперативной обстановки в пенитенциарных учреждениях, улучшению морально-психологического климата, обеспечению условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу в соответствии с действующим законодательством республики.

Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза

Это случилось в 2015 году. Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. В состав также входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь.

Между Кыргызстаном и Казахстаном отменили таможенный контроль.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Международный день молодежи

Отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Он установлен Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.

Отметим, 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Ашим Джакыпбеков

Родился 12 августа 1935-го в селе Шекер. Поэт, сценарист, редактор, публицист, лауреат Государственной премии имени Токтогула.

1965-1969 — заведующий редакцией художественной литературы издательства «Мектеп», 1969-1972 — заместитель главного редактора студии «Кыргызфильм», с 1972 года — ее главный редактор.

Создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на Луне» и «Чолпонбай».

Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд — роман «Тенири Манас».

Родился юрист Леонид Левитин

Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.

С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992 году назначен проректором по науке в Бишкекскую международную школу менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них 7 монографий.

Принимал активное участие в подготовке проекта Конституции КР в редакции 1993-го, Гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряда других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.

Умер 11 июля 2011 года.

Родился профессор Толобек Камчыбеков

Родился 12 августа 1949 года в селе Чолпон Нарынской области. Общественный и научный деятель, доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова, заслуженный работник образования Киргизии, лауреат премии правительства КР.

Автор более 83 научных трудов, в том числе 3 монографий, 5 учебно-методических пособий. Подготовил 2 докторов наук, 12 кандидатов наук.

В настоящее время ректор Кыргызского экономического университета имени М.Рыскулбекова.