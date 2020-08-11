12 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 57, 59-65, 64/1, 64/2, 67, 68, 70, 71;

9.30-15.00 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина, Пролетарской, переулок Батырский;

9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5»;

9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Жеткинчек), «Ак-Босого» (улицы Чуй, 47а, 48а, Манаса);

10-00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (1-я, 2-я улицы), улицы Салиевой, Саратовская;

12.00-18.00 — отрезок улицы Кольбаева.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Чон-Таш (улица Проектируемая), Лебединовка (улица Мичурина, проспект Ленина), Лесхоз (улица Лесхозная), Берлик (улицы Почтовая, Парковая, Молодежная, Школьная), Гроздь (улицы Шаршенова, Гроздинская, Садовая), Восток (улицы Ленина, Заречная, Озерная, Сельповская), Арашан (улицы Аламедин, Бейтекбаева), Чункурчак, Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Бирдик, Прохладное, Татыр (2-е отделение), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная, Каирма (улицы Школьная, Западная), Дачное (ГЭС-6), Пригородное (улицы Новая, Марата, Широкая, Юбилейная, Горького, 8 Марта, Строительная, Лесная, Островская, новостройка «Жаштык»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Правды, Школьная, Спортивная, Сейдесембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Бакен-Ата, Сельсоветская), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская), поселок Мирный (улицы Ленина, Трудовая, Интернациональная, 40 лет Октября, Спортивная), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Новая, Первомайская, Ново-Аларчинская), Сокулук (улицы Фрунзе, Жанылык, Келечек, Белинского, Алма-Атинская);

Московский РЭС

8.00-13.00 — село Толок (улица Школьная);

13.00-17.00 — село Толок (улица Токтогула);

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Чапаева, Пионерская, Комсомольская, Карагачевая, Октябрская), Петровка (скважина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Сосновка (улицы Набережная, Первомайская, Киевская), Степное, Алексеевка (улица Жукова);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Набережная, Фрунзе, Мичурина, Строительная, Ленина, Чкалова, Алма-Атинская, Пушкина, Шевченко, Советская, Кирова, Чапаева, Линейная, Манаса, Юбилейная, Жаштык, Чингиза Айтматова, Баря);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — село Чуй (улицы Гагарина, Ибраимова, Бригадная, Советская).

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — сельские управы Коңур-Добо, Каблан-Кел Капчыгай, город Ош (жилмассиввы «Имам-Ата», «Калинин», «Сары-Мазар»), села Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, Большевик, Сарай, Кенсай, Каратай, Ак-Жар, Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Кыдырша, Савай, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Октябрь, Стант, Тынчтык, Фархад, Питомник, Кожомбак, Тажибай, Чоок, Казак, Беш-Капа, Кыш-Абад, Жаны-Кызылсуу, Ош-3000.

4 Баткенская область