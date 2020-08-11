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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Водителей маршруток, троллейбусов и автобусов оштрафовали на 370,5 тысячи сомов

С 1 июня за нарушения санитарных норм оштрафованы водители маршруток, автобусов, троллейбусов на 370 тысяч 500 сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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По ее данным, специалисты управления городского транспорта, троллейбусного управления и автобусного парка совместно с ЦГСЭН, транспортной инспекцией при Министерстве транспорта и дорог ежедневно проверяют салоны общественного транспорта. Обязательно наличие санитайзеров, соблюдение санитарной чистоты и дистанции в зависимости от количества сидячих мест.

«С начала ограничительных мер всего проверено 2 тысячи 632 единицы техники, из них у 217 были выявлены нарушения санитарных норм», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162204/
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