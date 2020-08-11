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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане открыли горячую линию поддержки населения по вопросам COVID-19

В Кыргызстане открыли горячую линию поддержки населения по вопросам COVID-19. Ее обслуживают студенты медицинских учебных заведений и психологи Кыргызстана. Об этом сообщают активисты.

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Линию создали для обеспечения базовой медицинской консультации пациентам, страдающим от легких симптомов COVID-19, для предоставления информации о домашнем уходе за больными, использованию и ношению масок, социального дистанцирования и правилам самоизоляции.

«Мы считаем, что данная служба будет способствовать снижению нагрузки на государственные больницы и медицинское сообщество. Консультации доступны во всех областях страны. Набрав 5070 с мобильного или 0312979787 с фиксированного телефона, каждый желающий может обсудить проблемы со здоровьем со специалистами-волонтерами», — пишут активисты.

В будущем платформа может быть использована для других целей, которые требуют общенационального охвата или линии связи при чрезвычайной ситуации.

Время работы кол-центра — с 8.00 до 20.00 ежедневно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162201/
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