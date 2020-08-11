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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В город Ош из Москвы вернулся 161 кыргызстанец

Из Москвы в Ош вернулся 161 кыргызстанец. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, они прибыли рейсом авиакомпании «Авиа Траффик Компани» по маршруту Москва — Ош.

В ведомстве отметили, что список пассажиров на рейс сформирован комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, врачей кыргызских медицинских клиник Москвы и сотрудников посольства Кыргызстана в России.

В частности, в списки пассажиров были включены студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения (тяжелые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потерявшие родных и другие).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162168/
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