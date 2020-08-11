В Кыргызстане за сутки выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 104 случая, в Оше — 19, в Ошской области — 34, Чуйской — 21, Джалал-Абадской — 40, Иссык-Кульской — 17, Нарынской — 13, Таласской — 3, Баткенской — 27.

Всего в стране зарегистрировали 40 тысяч 455 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.