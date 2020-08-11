В городе Ош продлили время работы точек общепита, но закрыли парки

В Оше продлили время работы точек общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, такое решение принял городской штаб. Кафе, столовые, рестораны могут работать до 00.00 при строгом соблюдении всех санитарно-гигиенических правил. Ранее точкам общепита разрешалось работать до 22.00.

Вместе с тем с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общественных местах города парки имени Навои, Токтогула и другие, а также скверы пока функционировать не будут. В них также запрещена деятельность различных аттракционов (детских поездов, велосипедов и других).