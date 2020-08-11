Выпускникам на заметку. Проект «Учись в России!» стартует в Кыргызстане осенью

Осенью 2020 года в Кыргызстане начинает работу образовательный онлайн-сервис «Учись в России!». Он поможет иностранным абитуриентам подготовиться к сдаче экзаменов в российские вузы. Об этом 24.kg сообщила PR-менеджер проекта Марина Орехова.

По ее данным, он реализуется Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и Россотрудничеством в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации.

«Благодаря образовательному онлайн-сервису «Учись в России!» молодежь сможет более качественно подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в российские вузы. В дальнейшем мы рассчитываем, что, получив высшее образование, выпускники российских университетов станут востребованными профессионалами во многих областях экономики в своих странах», — цитирует Марина Орехова заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова.

Пользователи сервиса получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, включая актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, соответствующие российским образовательным стандартам.

Курс «Русский как иностранный» позволит иностранным абитуриентам подтянуть знание русского языка.

В каждом курсе сервиса собрано большое количество разнообразных цифровых заданий, которые сделают подготовку к сдаче экзаменов нескучной и увлекательной: интерактивные презентации, виртуальные лабораторные работы, тренажеры для подготовки к ЕГЭ.

Участников проекта на всем пути обучения будут сопровождать квалифицированные специалисты — педагоги и методисты. Пользователи могут рассчитывать на обратную связь от преподавателя и дополнительные задания в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и уровня знаний.