10:29
USD 77.42
EUR 91.14
RUB 1.05
Общество

Выпускникам на заметку. Проект «Учись в России!» стартует в Кыргызстане осенью

Осенью 2020 года в Кыргызстане начинает работу образовательный онлайн-сервис «Учись в России!». Он поможет иностранным абитуриентам подготовиться к сдаче экзаменов в российские вузы. Об этом 24.kg сообщила PR-менеджер проекта Марина Орехова.

По ее данным, он реализуется Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и Россотрудничеством в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации.

«Благодаря образовательному онлайн-сервису «Учись в России!» молодежь сможет более качественно подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в российские вузы. В дальнейшем мы рассчитываем, что, получив высшее образование, выпускники российских университетов станут востребованными профессионалами во многих областях экономики в своих странах», — цитирует Марина Орехова заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова.

Пользователи сервиса получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, включая актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, соответствующие российским образовательным стандартам.

Курс «Русский как иностранный» позволит иностранным абитуриентам подтянуть знание русского языка.

В каждом курсе сервиса собрано большое количество разнообразных цифровых заданий, которые сделают подготовку к сдаче экзаменов нескучной и увлекательной: интерактивные презентации, виртуальные лабораторные работы, тренажеры для подготовки к ЕГЭ.

Участников проекта на всем пути обучения будут сопровождать квалифицированные специалисты — педагоги и методисты. Пользователи могут рассчитывать на обратную связь от преподавателя и дополнительные задания в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и уровня знаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162129/
просмотров: 520
Версия для печати
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге беременную кыргызстанку избил муж
Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
С 1 августа вступили в силу новые правила въезда в Россию
РФ, Казахстан, Турция и ОАЭ воздержались от возобновления полетов в Кыргызстан
Во втором туре онлайн-приема в вузы подано более 15 тысяч талонов
Российские медики о героизме кыргызстанских коллег в борьбе с коронавирусом
Медики из России помогут нам в разработке нового протокола лечения COVID-19
Российских медиков распределили по регионам
Оригиналы документов абитуриентам надо сдать в вузы в начале учебного года
Лекарства, СИЗ, рентгенографические аппараты. Что еще передала Россия в помощь
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 503 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;162 В КР выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 162
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
Бизнес
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и&nbsp;Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
MegaCom обеспечил водой дом Баб&shy;ура и&nbsp;отреставрировал подъем на&nbsp;Сулайман-Тоо MegaCom обеспечил водой дом Баб­ура и отреставрировал подъем на Сулайман-Тоо
Моментальные переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Моментальные переводы из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ»!
Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития
11 августа, вторник
10:15
СЭЗ «Бишкек» не заключала договор на использование электроэнергии для майнинга СЭЗ «Бишкек» не заключала договор на использование элек...
10:08
За сутки доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов
10:05
Разработка месторождения Джеруй не имеет отношения к загрязненным рекам
09:56
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 августа
09:46
В городе Ош продлили время работы точек общепита, но закрыли парки