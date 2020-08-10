183 кыргызстанца вернулись домой из Екатеринбурга

Сегодня из Екатеринбурга в Бишкек прибыл чартерный рейс авиакомпании «Авиа Траффик», на котором 183 гражданина Кыргызстана, включая детей, вернулись на родину. Об этом сообщает МИД КР.

В Бишкек доставлены студенты, обучающиеся в России, и остро нуждающиеся в возвращении домой граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Надыма, Кургана и Перми. Это кыргызстанцы, имеющие различные заболевания, люди с ограниченными возможностями здоровья, преклонного возраста, беременные женщины и матери с малолетними детьми, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.