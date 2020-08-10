20:46
USD 77.05
EUR 91.17
RUB 1.05
Общество

183 кыргызстанца вернулись домой из Екатеринбурга

Сегодня из Екатеринбурга в Бишкек прибыл чартерный рейс авиакомпании «Авиа Траффик», на котором 183 гражданина Кыргызстана, включая детей, вернулись на родину. Об этом сообщает МИД КР.

В Бишкек доставлены студенты, обучающиеся в России, и остро нуждающиеся в возвращении домой граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Надыма, Кургана и Перми. Это кыргызстанцы, имеющие различные заболевания, люди с ограниченными возможностями здоровья, преклонного возраста, беременные женщины и матери с малолетними детьми, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162123/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
В город Ош из Екатеринбурга вернулись 219 кыргызстанцев
В Екатеринбурге задержан кыргызстанец с чемоданом, в котором было 79 миллионов
В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 186 кыргызстанцев, в том числе пять врачей
В Ош из Екатеринбурга вернулись 243 кыргызстанца
В Бишкек из Екатеринбурга привезли 218 кыргызстанцев
Слон сбежал от смотрителей, чтобы поваляться в снежных сугробах
Установлены подозреваемые в убийстве экс-главы кыргызской диаспоры
В Екатеринбурге взорвали 20-метровую телебашню
Из Екатеринбурга в Кыргызстан запустили новый автобусный маршрут
Кыргызстандын муфтийи Екатеринбург шаарындагы мекендештерибиз менен жолугушат
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 503 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;162 В КР выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 162
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
Бизнес
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и&nbsp;Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
MegaCom обеспечил водой дом Баб&shy;ура и&nbsp;отреставрировал подъем на&nbsp;Сулайман-Тоо MegaCom обеспечил водой дом Баб­ура и отреставрировал подъем на Сулайман-Тоо
Моментальные переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Моментальные переводы из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ»!
Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития
10 августа, понедельник
20:39
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola...
20:34
Журналиста из Узбекистана заключили под стражу в СИЗО ГКНБ
20:19
Восемь школ в Чуйской области улучшат инклюзивную среду для детей с диабетом
20:01
183 кыргызстанца вернулись домой из Екатеринбурга
19:44
Чиновникам больше всех жалуются кыргызстанцы пожилого возраста