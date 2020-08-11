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Общество

Современный ЦОН открылся в селе Курама Чуйской области

Современный ЦОН открылся в селе Курама Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, ранее районные отделы паспортизации и регистрации населения и ЗАГС, касса и нотариус находились в разных помещениях и зданиях, отсутствовали условия как для посетителей, так и сотрудников. Поэтому многие жители Панфиловского района обращались в ЦОН городов Шопокова или Бишкека.

Новый ЦОН площадью в 300 квадратных метров, есть автостоянка, установлена система кондиционирования и видеонаблюдения, созданы условия и для ЛОВЗ.

Жителям Панфиловского района будут предоставляться 36 видов регистрационных услуг.

В центре внедрена система электронной очереди.

В ГРС добавили, что в течение 2020 года планируется открыть новые ЦОНы в селах Кочкор Нарынской области и Сузак Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162119/
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