Главным приоритетом деятельности милиции назвали повышение доверия населения

Основным приоритетным направлением в деятельности правоохранительных органов является повышение доверия народа к милиции. Об этом во время онлайн-коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2020 года заявил министр Кашкар Джунушалиев.

Он напомнил, что, по данным статистического комитета, по итогам полугодия 2020-го индекс доверия к органам внутренних дел повысился до 32 баллов, увеличившись на 16,9 балла.

«Это хороший показатель. Безусловно, улучшения налицо, но есть еще задачи, которые необходимо решать», — сказал Кашкар Джунушалиев.

Глава ведомства отметил, что сотрудники органов внутренних дел на высоком уровне выполняли свои служебные обязанности по обеспечению режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, охране общественного порядка, обеспечению безопасности граждан, борьбе с преступностью.

Кашкар Джунушалиев добавил, что МВД открыло восемь пунктов предоставления государственных услуг для улучшения доступа к ним граждан: в Сулюктинском ГОВД Баткенской области, Таш-Кумырском ГОВД Джалал-Абадской области, Ат-Башинском РОВД Нарынской области, Узгенском РОВД Ошской области, Тонском и Джети-Огузском РОВД Иссык-Кульской области, Манасском и Бакай-Атинском РОВД Таласской области. Усилены приграничные районные органы внутренних дел Баткенской области.