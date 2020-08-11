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Общество

Цифра дня. 63 тысячи 97 преступлений зарегистрировали в Кыргызстане за полгода

В органах внутренних дел Кыргызстана за шесть месяцев 2020 года зарегистрировали 63 тысячи 97 преступлений и проступков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что в производстве органов внутренних дел находилось 26 тысяч 644 преступления и проступка, из них раскрыли — 14 тысяч 604.

«Отмечается сокращение количества тяжких и особо тяжких преступлений, а также резкое сокращение преступности в общественных местах. По данным статистического комитета, по итогам полугодия индекс доверия к органам внутренних дел повысился до 32 баллов. Это хороший показатель. Безусловно, улучшения налицо, но есть еще задачи, которые необходимо решать», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162106/
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