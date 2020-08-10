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Общество

В Кыргызстане открыт сезон охоты на некоторых диких животных и птиц

В Кыргызстане открыт сезон охоты на некоторых животных и птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. 

По ее данным, во вторую субботу августа начинается сезон охоты на козерога, косулю, кабана, а также на перепела, голубя и горлицу. Он продлится до первого воскресенья декабря, за исключением охоты на косулю (до последнего воскресенье октября).

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В ведомстве отметили, что утверждены лимиты добычи диких животных: козерог — 700 голов, косуля — 120 голов, кабан — 60 голов.

«Мероприятия проводятся для рационального использования ресурсов сурка, его охраны, воспроизводства и упорядочения проведения добычи на территории Кыргызстана», — отмечает пресс-служба ведомства.

В настоящее время численность обитающих в Кыргызстане козерогов составляет 46 тысяч 161 голова, косули — 4 тысячи 760 голов, кабана — более 3 тысяч голов.

«Кроме того, в Кыргызстане обитает три вида архара, занесенных в Красную книгу Кыргызстана: Марко Поло, Тянь-Шаньский и Северцева. Их общее количество составляет более 16 тысяч голов», — отметили в ведомстве. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162103/
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