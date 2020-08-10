Каких врачей в Кыргызстане больше всего, рассказали в Нацстаткоме

В Кыргызстане в 2019 году медицинскую помощь населению оказывали 14 тысяч 300 врачей. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, больше всего в республике было терапевтов (4,3 тысячи), хирургов (2,3 тысячи) и стоматологов (1,2 тысячи), меньше всего — педиатров (более 600).

Фото Нацстаткома. Наиболее распространенные специальности среди врачей

Отметим, ранее на брифинге начальник управления человеческими ресурсами и оргработы Минздрава Айгуль Бообекова отметила, что в настоящее время в Кыргызстане работают только 53 процента всех врачей в стране — 7,3 тысячи человек.