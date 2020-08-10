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Общество

В Генпрокуратуре посоветовали активисту еще раз написать заявление на экс-судью

Заявление активиста Адилета Ормонбекова не зарегистрировано в связи с техническими неполадками на сайте. Об этом 24.kg заявили в пресс-службе надзорного органа.

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В ведомстве объяснили, что почта, на которую приходят письма и заявления, сейчас не работает.

«Сейчас у нас нет возможности проверить, доставлено ли письмо на нашу почту. В связи с этим мы просим гражданина Адилета Ормонбекова еще раз отправить заявление на новую почту gpoо_prokuror@mail.ru. Ответ гражданин получит в установленные законом сроки», — прокомментировали в Генпрокуратуре.

Напомним, активист Адилет Ормонбеков просит генпрокурора Откурбека Джамшитова принять меры в отношении бывшего судьи Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу. Поводом для заявления на экс-судью стало прекращение уголовного дела в отношении хулигана, протаранившего в Бишкеке будку и избившего сотрудника охраны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162074/
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