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Общество

Задержание Бобомурода Абдуллаева. Вопрос об экстрадиции решит Генпрокуратура

Генпрокуратура рассмотрит вопрос экстрадиции в Узбекистан журналиста Бобомурода Абдуллаева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Тимур Карабаев. 

По его словам, сегодня Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит санкцию в отношении Абдуллаева. Сейчас он находится в ИВС СИЗО ГКНБ. Уточняется,  что Бобомурод Абдуллаев подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. В случае, если оно будет удовлетворено, депортация не состоится. 

Ранее сообщалось, что он задержан по запросу узбекских властей.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162071/
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