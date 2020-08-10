Задержание Бобомурода Абдуллаева. Вопрос об экстрадиции решит Генпрокуратура

Генпрокуратура рассмотрит вопрос экстрадиции в Узбекистан журналиста Бобомурода Абдуллаева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Тимур Карабаев.

По его словам, сегодня Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит санкцию в отношении Абдуллаева. Сейчас он находится в ИВС СИЗО ГКНБ. Уточняется, что Бобомурод Абдуллаев подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. В случае, если оно будет удовлетворено, депортация не состоится.

Ранее сообщалось, что он задержан по запросу узбекских властей.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.