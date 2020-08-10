Цифра дня. 503,2 тысячи кыргызстанцев получают государственные пособия

В Кыргызстане 503,2 тысячи человек получают государственные пособия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Из них больше всего получает ежемесячные пособия «үй-булого комок» (выплачивается детям из малообеспеченных семей) — 339,2 тысячи человек. Его средний размер — 868,8 сома.

Еще 96,7 тысячи — лица, не имеющие права на пенсионное обеспечение. Им выплачивается социальное пособие в размере 3 тысяч 29,8 сома.

Численность получателей «балага суйунчу» при рождении ребенка составила 67,3 тысячи человек.

На выплату государственных пособий на 1 июля из бюджета выделено 3 миллиарда 803,5 миллиона сомов. Из них на «үй-булого комок» — 1 миллиард 735,7 миллиона сомов, социальное пособие — 1 миллиард 795,9 миллиона сомов, «балага суйунчу» — 271,9 миллиона сомов.