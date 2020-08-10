В Баткенской области разрешили работу общественного транспорта. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
По его данным, в регионе запускают движение районного и междугороднего общественного транспорта в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями.
Решение принял областной оперативный штаб.
Руководителю автотранспортного агентства поручили проводить разъяснительную работу с водителями и пассажирами по соблюдению санитарных норм в общественном транспорте, обеспечить регулярную дезинфекцию и проводить регулярные рейды по их работе.