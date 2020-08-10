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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткенской области разрешили работу общественного транспорта

В Баткенской области разрешили работу общественного транспорта. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

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По его данным, в регионе запускают движение районного и междугороднего общественного транспорта в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями.

Решение принял областной оперативный штаб.

Руководителю автотранспортного агентства поручили проводить разъяснительную работу с водителями и пассажирами по соблюдению санитарных норм в общественном транспорте, обеспечить регулярную дезинфекцию и проводить регулярные рейды по их работе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162060/
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