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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 в Кыргызстане. Чиновники надеются на лучшее, но готовятся к худшему

Снижение статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса и внебольничной пневмонии радует, но не должно нас успокаивать. Об этом 24.kg сообщил санитарный врач с исполнением функции заместителя директора департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толон Исаков.

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По его словам, готовить прогнозы — неблагородное дело. «Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Мы надеемся, что второй волны не будет, но должны готовиться к ней по максимуму, чтобы не повторилась ситуация, как в начале вспышки. Нужно максимально извлечь уроки первой волны, чтобы в случае необходимости спокойно могли принимать больных без очередей и проблем, не испытывать нехватки средств индивидуальной защиты. Правительство сейчас принимает все возможные меры», — сказал Толон Исаков.

Он отметил, что приказом Минздрава определены два склада — департаментов лекарственного обеспечения и госсанэпиднадзора, куда поступают все закупленные СИЗ, приборы, лекарства, гуманитарная помощь. Потом средства по потребности распределят по регионам и организациям здравоохранения.

В Кыргызстане за последние сутки выявили 258 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, всего — 40,1 тысячи. Скончались 1 тысяча 474 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162050/
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