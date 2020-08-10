В Кыргызстане растет число детей, больных сахарным диабетом. Об этом 24.kg сообщил доцент медицинского факультета КРСУ Алимжан Кошмуратов.

По его словам, сахарный диабет II типа развивается в результате неправильной личной политики (малоподвижный образ жизни, переедание, лишний вес, избыточное потребление определенных продуктов). Сахарный диабет I типа у детей может появляться в виде осложнения после простуды, гриппа и так далее.

Экономическая ситуация и недостаточная медицинская информированность родителей приводят к тому, что болезнь поздно диагностируется. Алимжан Кошмуратов

Он добавил, что однозначного подхода к проблеме детей с диабетом нет даже в центральных школах Бишкека, не говоря уже о периферии. «Во многих школах медпункты площадью всего 6 квадратных метров. Инклюзивное образование для детей с сахарным диабетом необходимо и возможно при соблюдении некоторых условий (обязательное медицинское обследование, информированность педагогов). Учителя должны знать о клинике диабета и понимать потребности детей с таким диагнозом», — подчеркнул доцент.

По данным на 2019 год, в Кыргызстане зарегистрировано 922 пациента в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом I и II типов.