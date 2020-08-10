В Кыргызстане за сутки выявили 258 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 84 случая, Оше — 24, Чуйской области — 17, Ошской — 25, Таласской — 5, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 37, Баткенской — 35.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 40 тысяч 177 случаев COVID-19.