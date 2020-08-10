Скончался прокурор Сокулукского района Бактыбек Сыргаков

Скончался прокурор Сокулукского района, советник юстиции 1-го класса Бактыбек Сыргаков. Об этом сообщили в прокуратуре Чуйской области.

Бактыбек Сыргаков родился 28 января 1963 года в селе Боо-Терек Бакай-Атинского района Таласской области.

В органах прокуратуры начал службу в 1989 году с должности стажера-следователя. В разные годы работал следователем, помощником, заместителем прокурора городов, районов и областей.

В 2007-2010 годах работал прокурором Баткенской области, с февраля 2019-го — прокурором Сокулукского района.