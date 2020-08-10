Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило график очередных авиарейсов из Бишкека и Оша в период до 26 августа.

Рейс Ош — Москва 12 августа, время вылета уточняют;

Рейс Бишкек — Екатеринбург 12 августа, время вылета уточняют;

Рейс Бишкек — Санкт-Петербург 15 августа, время вылета уточняют;

Рейс Бишкек — Москва 16 августа в 16.20;

Рейс Ош — Санкт-Петербург 16 августа, время вылета уточняют;

Рейс Ош — Москва 26 августа в 7.45.

Гражданам России, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в Россию необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.

Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученных в сети «Лаборатория Бонецкого», их подлинность на территории России подтверждается через интернет.