Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 августа: местами дожди

В Кыргызстане 10 августа дожди ожидаются в некоторых районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +34 градуса.
В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +34 градуса.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +16, днем до +35 градусов.
В Нарынской области +7 ночью и +27 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +26 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Таласской области температура ночью +12, днем +32 градуса.