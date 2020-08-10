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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 14 часов 7 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Гагарина, Ашар, Хан Тенир, Кун);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ак-Булак, Орто-Арык, Кызыл-Тоо, Камбар-Ата);
  • 9.00-7.00 — улицы Патриса Лумумбы, 94, микрорайон «Восток-5», 30;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Душанбинской, Молодежной, Малдыбаева;
  • 9.00-12.30 — отрезки улиц Осмонкула, Жибек Жолу, Тургенева, Чуйской, Кирпичной, Древесной, переулок Узгенский;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 29 — Чуй 32), «Колмо» (улицы Илим, Кенеш, Максат, Жеткинчек, Мыскал, Тынчтык, Сейил, Дастан, Тендик), «Алтын-Бешик» (улицы Козу-Баглан, Республиканская, Азаттык);
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Алма-Атинской, Рязанской, Волховской;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Мичурина, Эркиндик, переулок Александровский, жилмассив «Дордой-2» (5-я улица);
  • 13.00-16.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Фрунзе, Тоголока Молдо;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Абрахманова, Куренкеева, Фирсова.

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее
  • отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Акылбек Осмоналиев

Родился 10 августа 1964 года. Первый заместитель руководителя аппарата правительства.

Максат Байджигитов

Родился 10 августа 1979 года. Первый вице-мэр города Таласа.

Памятные даты

Совершен первый в мире междугородный телефонный звонок

В 1876 году в провинции Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок.

Расстояние между городами составляло 13 километров.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Камчы Жунусов

В 1915 году в селе Беш-Бадам Ноокатского района родился поэт, журналист, акын Камчы Жунусов.

Печататься начал с 1945-го.

Первый сборник «Менин жерим» вышел в 1950 году. Известен Камчы Жунусов и как переводчик.

С 1947-го — член Союза писателей СССР, с 1958-го — член Союза журналистов СССР.

Умер в 1988 году.

Родился профессор Эркин Арабаев

Родился 10 августа 1924 года в Джалал-Абаде. Заслуженный экономист Киргизской ССР, профессор.

В 1962-м возглавил Киргизский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина. Он открыл в учебном заведении экономический факультет и ряд новых специальностей. 

Научно-педагогическую и научно-организационную работу сочетал с активной общественной деятельностью по пропаганде сельскохозяйственных знаний республики.

Эркин Арабаев как видный ученый-аграрник страны — автор около 100 опубликованных научных работ и статей по актуальным проблемам экономики, организации и управления сельскохозяйственным производством.

из интернета
Фото из интернета. Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина

За большие заслуги в развитии экономической науки и подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Киргизской ССР», награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», семью медалями СССР, нагрудными знаками «Отличник народного образования Киргизской ССР», «Отличник социалистического сельского хозяйства».

Был депутатом Верховного Совета Киргизии трех созывов (1967-1980).

Родился певец Эрмек Мойдунов

Родился в 1944 году в селе Жапалак Ошской области. Советский кыргызский певец, народный артист Кыргызской Республики.

Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова и оркестре народных инструментов имени К.Орозова.

Эрмек Мойдунов известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Он один из первых теноров отечественной национальной эстрады.

Умер в 2015-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162001/
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