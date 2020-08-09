В Кыргызстане еще у 10 медиков выявили COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 10 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.
По его данным, в Бишкеке заразились три медика, в Оше — один, в Джалал-Абадской области — один, в Баткенской — два, в Чуйской — один, в Ошской — два.
За сутки выписали из стационаров с выздоровлением шесть медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции выписали с выздоровлением еще 38 медицинских работников.
Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 948 медиков, выздоровели — 2 тысячи 141.