В Кыргызстане еще у 10 медиков выявили COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 10 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке заразились три медика, в Оше — один, в Джалал-Абадской области — один, в Баткенской — два, в Чуйской — один, в Ошской — два.

За сутки выписали из стационаров с выздоровлением шесть медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции выписали с выздоровлением еще 38 медицинских работников.