В Верховном суде объяснили надобность заседаний в режиме онлайн

В Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрена возможность дистанционного допроса в ходе судебного разбирательства не только обвиняемого, но и потерпевшего, свидетеля. Об этом 24.kg сообщили в Верховном суде.

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Уточняется, что в рамках предоставленных законодательством возможностей суд использует технические средства для проведений судебных процессов в режиме видео-конференц-связи с соблюдением всех прав участников процесса.

«Уголовно-процессуальное законодательство основано как на Конституции, где закреплены основные права и свободы человека и гражданина, так и на общепризнанных принципах международного права. Поэтому высказываемые утверждения о нарушении прав участников процесса не соответствуют действительности. Судебные заседания, проводимые посредством видео-конференц-связи, направлены в том числе и на предотвращение распространения коронавируса», — проинформировали в ведомстве.

Комитет гражданского контроля обеспокоился судебными процессами, которые проводят онлайн. По этому поводу его представители обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову.