12:36
USD 77.05
EUR 91.17
RUB 1.05
Общество

В мэрии рассказали, как обрабатывают деревья против вредителей

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» продолжают обработку деревьев от заболеваний и насекомых-вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, лиственные и хвойные деревья обрабатываются от сезонных вредителей, среди которых мучнистый червец, тля, щитовка, листоед, паутинный клещ, и от болезней: ржавчина, шютте, мучнистая роса.

Читайте по теме
Из года в год. Листва на дубах в Бишкеке уже пожелтела

«Обработка проходит в три этапа по 10-15 дней с недельными перерывами. По правилам благоустройства применение любых пестицидов на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий и жилых домов запрещено. Таким образом, дислокация обрабатываемых насаждений ограничена участками, отдаленными от людей. Для безопасности мероприятия проводят в ночное время суток», — отметили в мэрии.

В муниципалитете рассказали, что обработка дала весьма ощутимые результаты. Например, удалось уменьшить популяцию вязовых клопов, от которых бишкекчане страдали летом прошлого года. Помогла она и снизить ущерб дубам от минирующего пилильщика.

В прошлом году для борьбы с этим вредителем использовали экспериментальный метод совместно с учеными. В этом году инъекцию нужно было повторить в другой дозировке, однако в связи с закрытием границ и пандемией препарат привезти не удалось. Теперь «прививку» деревья получат только в 2021 году.

В муниципалитете отметили, что обработка фунгицидами и инсектицидами от внешних вредителей поддерживает иммунитет дубов. Эти лекарства из перечня препаратов, рекомендуемых департаментом химизации и защиты растений при Минсельхозе КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161939/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия поблагодарила бишкекчанина, который высадил цветы на одной из улиц
Более половины бишкекчан не имеют возможности гулять в парках и скверах
Надпись «Бишкек-2020» из 30 тысяч цветов появилась на улице Чокана Валиханова
В парке имени Тулебердиева повалились саженцы, которые высадили накануне
В БГК думают, как предотвратить превращение зеленых зон вдоль дорог в парковки
Деревья не для красоты. Экологи советуют пересмотреть план по озеленению Бишкека
Выдавать горожанам «медальки» за посадку деревьев предлагает депутат
Система дренажа в нижних зонах Бишкека практически разрушена
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Вклад в озеленение должны вносить горожане
Власти Бишкека хотят создать экологический экспертный совет
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
Бизнес
Нет времени объяснят&shy;ь. Скачивай O!TV и&nbsp;смотри Лигу чемпи&shy;онов! Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
8 августа, суббота
12:34
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и ...
12:30
В мэрии рассказали, как обрабатывают деревья против вредителей
12:02
Два года на посту. За что можно и нужно критиковать мэра Азиза Суракматова
11:51
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 19,3 миллиона человек
11:43
В Кыргызстане еще у 10 медиков выявили COVID-19