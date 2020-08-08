В мэрии рассказали, как обрабатывают деревья против вредителей

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» продолжают обработку деревьев от заболеваний и насекомых-вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, лиственные и хвойные деревья обрабатываются от сезонных вредителей, среди которых мучнистый червец, тля, щитовка, листоед, паутинный клещ, и от болезней: ржавчина, шютте, мучнистая роса.

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«Обработка проходит в три этапа по 10-15 дней с недельными перерывами. По правилам благоустройства применение любых пестицидов на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий и жилых домов запрещено. Таким образом, дислокация обрабатываемых насаждений ограничена участками, отдаленными от людей. Для безопасности мероприятия проводят в ночное время суток», — отметили в мэрии.

В муниципалитете рассказали, что обработка дала весьма ощутимые результаты. Например, удалось уменьшить популяцию вязовых клопов, от которых бишкекчане страдали летом прошлого года. Помогла она и снизить ущерб дубам от минирующего пилильщика.

В прошлом году для борьбы с этим вредителем использовали экспериментальный метод совместно с учеными. В этом году инъекцию нужно было повторить в другой дозировке, однако в связи с закрытием границ и пандемией препарат привезти не удалось. Теперь «прививку» деревья получат только в 2021 году.

В муниципалитете отметили, что обработка фунгицидами и инсектицидами от внешних вредителей поддерживает иммунитет дубов. Эти лекарства из перечня препаратов, рекомендуемых департаментом химизации и защиты растений при Минсельхозе КР.