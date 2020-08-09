В Бишкеке 9 августа в первой половине дня слабый дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 14 часов 10 минут.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее

отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Айбек Ажигулов

Родился 9 августа 1966 года. Глава дирекции по национальным видам спорта.

Максат ажы Токтомушев

Родился 9 августа 1973 года. Муфтий Кыргызстана.

Памятные даты

День строителя Кыргызской Республики

Фото kabarlar.org/Государственного архива Кыргызстана. Строители Фрунзенского домостроительного комбината, 1979 год

День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.

Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.

Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992-м состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур.

И хотя коренные народы составляют всего 5 процентов населения Земли, на их долю приходится 15 процентов беднейшего населения планеты.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Орозбек Молдалиев

Родился 9 августа 1947-го в селе Тунук Чуйской области. Политолог и государственный деятель, специалист по национальной и региональной безопасности, вопросам религиозного экстремизма и терроризма. Кандидат политических наук, профессор.



Работал в Международном институте стратегических исследований, посольстве Кыргызстана в Узбекистане. В 2014-2016 годах — директор Государственной комиссии по делам религий.

Скончался известный врач Кульчоро Аскаров

В 2007 году на 68-м году жизни скончался видный деятель здравоохранения, педагог, просветитель и журналист Кульчоро Аскаров.

С 1991-го, получив специализацию в Харькове, начал самостоятельно работать и стал первым практикующим врачом-сексопатологом в Кыргызстане.

Впервые в истории Кыргызстана написал книгу «Эки журок — бир суйуу» («Два сердца — одна любовь»).

Опубликовал более 100 научно-популярных статей, автор циклов передач на телевидении и радио.

За плодотворную деятельность в области здравоохранения награжден семью медалями СССР, Почетной грамотой КР, отмечен званием отличника здравоохранения Минздрава КР.

Куда сходить

состоится фотоконкурс «Твердое как облако».

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