00:34
USD 77.05
EUR 91.17
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 августа в первой половине дня слабый дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 14 часов 10 минут.

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее
  • отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Айбек Ажигулов

Родился 9 августа 1966 года. Глава дирекции по национальным видам спорта.

Максат ажы Токтомушев

Родился 9 августа 1973 года. Муфтий Кыргызстана.

Памятные даты

День строителя Кыргызской Республики

kabarlar.org/Государственного архива Кыргызстана
Фото kabarlar.org/Государственного архива Кыргызстана. Строители Фрунзенского домостроительного комбината, 1979 год

День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.

Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.

Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992-м состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур.

И хотя коренные народы составляют всего 5 процентов населения Земли, на их долю приходится 15 процентов беднейшего населения планеты.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Орозбек Молдалиев

Родился 9 августа 1947-го в селе Тунук Чуйской области. Политолог и государственный деятель, специалист по национальной и региональной безопасности, вопросам религиозного экстремизма и терроризма. Кандидат политических наук, профессор.

Работал в Международном институте стратегических исследований, посольстве Кыргызстана в Узбекистане. В 2014-2016 годах — директор Государственной комиссии по делам религий.

Скончался известный врач Кульчоро Аскаров

В 2007 году на 68-м году жизни скончался видный деятель здравоохранения, педагог, просветитель и журналист Кульчоро Аскаров.

С 1991-го, получив специализацию в Харькове, начал самостоятельно работать и стал первым практикующим врачом-сексопатологом в Кыргызстане.

Впервые в истории Кыргызстана написал книгу «Эки журок — бир суйуу» («Два сердца — одна любовь»).

Опубликовал более 100 научно-популярных статей, автор циклов передач на телевидении и радио.

За плодотворную деятельность в области здравоохранения награжден семью медалями СССР, Почетной грамотой КР, отмечен званием отличника здравоохранения Минздрава КР.

Куда сходить

  • состоится фотоконкурс «Твердое как облако».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161937/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Афиша Бишкека на неделю: выставка Халиды Шимовой
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
Бизнес
Нет времени объяснят&shy;ь. Скачивай O!TV и&nbsp;смотри Лигу чемпи&shy;онов! Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
9 августа, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 августа, суббота
22:18
Восстанавливать здоровье на Иссык-Куль отправилась очередная группа медиков
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 августа: днем дожди
20:01
В Кыргызстане хотят упростить получение опекунства над недееспособными лицами
19:02
Памятные награды получили врачи, прибывшие в Кыргызстан для оказания помощи
18:30
9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет