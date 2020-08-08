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Общество

ПЦР-анализ на коронавирус взяли у 22 человек из 9 тысяч заключенных

Из 9 тысяч заключенных ПЦР-анализ на коронавирус сдали только 22 человека. Об этом сообщила Коалиция против пыток со ссылкой на ГСИН.

Эти заключенные ранее обратились в медсанчасти колоний, где содержатся, с характерными симптомами. COVID-19 у них не выявили.

В ГСИН подчеркнули, что провести тестирование всем заключенным невозможно. Однако правозащитники отметили, что статистика по COVID-19 и пневмонии объединена и большинство людей умирают от пневмонии, имея отрицательный результат на коронавирус.

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«Исходя их этого, создается риск массового распространения коронавируса в закрытых учреждениях. Необходимо решить вопрос с разгрузкой пенитенциарной системы. Мы призываем правительство оценить степень риска и принять безотлагательные меры для снижения напряжения. Призываем следственных судей применять альтернативную меру пресечения, так как это является первостепенной причиной наполняемости следственных изоляторов», — указывают правозащитники.

Они напоминают, что Конституция гарантирует каждому задержанному право на обеспечение его полной безопасности и беспрепятственное получение юридической помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161930/
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