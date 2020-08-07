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Общество

МЧС обследует состояние высокогорных озер

МЧС Кыргызстана проводит обследование состояния высокогорных озер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в Кыргызстане 335 прорывоопасных озер. Из них 17 отнесены к первой категории.

«Одним из проявлений последствий изменения климата на территории Кыргызстана является деградация и постепенное отступление ледников и оттаивание многолетних мерзлых грунтов. С отступлением ледников связано исчезновение ряда старых и увеличение числа новых прорывоопасных высокогорных озер», — отметили в ведомстве.

Прорывы высокогорных озер в республике происходят редко, но носят чрезвычайно разрушительный характер. 

«В 2018 году руководство министерства решило обследовать часть высокогорных озер пешими экспедициями, состоящими из специалистов МЧС, Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Центрально-Азиатского института прикладных исследований Земли. Полученный опыт показал, что в случае прорыва моренно-ледниковых озер практически невозможно предсказать момент начала селепаводкого процесса, но можно выявить районы, где они возможны, определить периоды, когда их возникновение наиболее вероятны. Как правило, это летнее жаркое время, когда моренно-ледниковые озера переполняются водой», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161915/
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