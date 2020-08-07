Малоимущим семьям Бишкека помогут подготовиться к зиме и выплатят компенсации. Об этом сообщили в мэрии города.

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Уточняется, что по линии управления социального развития предусмотрены выплаты 3 тысячам 401 малоимущей семье. В городском бюджете заложен 21 миллион 500 тысяч сомов.

«Размер денежной компенсации составляет 5 тысяч 700 сомов из расчета полторы тонны угля на семью. Для одиноких пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена и оплата за доставку угля: на семью, проживающую в центре города, — 500 сомов, в жилмассивах — 700 сомов. Мы уже начали выплаты, на начало августа из местного бюджета выделили 19 миллионов сомов (88,1 процента)», — проинформировали в ведомстве.