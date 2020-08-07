Дно Иссык-Куля очистили от рыболовных сетей и бытового мусора

Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с общественным фондом «Чистый Иссык-Куль» провели очистку рыболовных участков на южном побережье озера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, с поверхности собрали более 100 бесхозных рыболовных сетей разных размеров. Общая их длина превышает 10 километров.

«Низкая цена и широкая доступность сетей приводят к тому, что рыбаки не убирают их даже после окончания вылова. Брошенные сети опасны для перелетных птиц и других обитателей озера», — отметили в пресс-службе ведомства.

Подводная и прибрежная зона озера Иссык-Куль очищена от мусора, твердо-бытовых и других отходов. Всего собрали более 3 тонн мусора. Его передали на вторичную переработку в ОсОО «Ихсан экогрупп» в Балыкчи.