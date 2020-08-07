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Общество

Директора школ пожаловались вице-мэру на многочисленные проверки и отчеты

Директора столичных школ пожаловались вице-мэру Виктории Мозгачевой на многочисленные проверки и отчеты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, вице-мэр продолжает выездные планерки с директорами школ, садиков и центров детского творчества. В этот раз — с организациями Первомайского района.

Проблемы одинаковые для всех районов. Во-первых, это переуплотненность школ и садиков. Проектная мощность школ в Первомайском — составляет 14 тысяч 512 ученических мест, фактически учеников в 2-3 раза больше. С детскими садами аналогичная ситуация.

Педагоги района пожаловались вице-мэру на постоянные проверки и отчеты за последнее время, Виктория Мозгачева обещала помочь директорам и максимально перейти на цифровые форматы, которые экономят время и человеческие ресурсы.

«Вице-мэр сообщила, чтобы каждый директор вел карту здоровья педагогов, это необходимость в условиях эпидемии. Мы должны знать о состоянии переболевших сотрудников или находящихся в группе риска по возрасту, состоянию здоровья для оказания им помощи и поддержки. Личные данные (номер паспорта и другие) не требуются», — отметили в пресс-службе.

На территории района работает 21 школа, 15 детских садиков и 1 центр детского творчества. Ранее подобные встречи прошли с руководством организаций остальных трех районов столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161906/
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