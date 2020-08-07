Афиша Бишкека на выходные: выставки и фотоконкурс

Вставки, ярмарки

8 августа. Выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит 50 живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). Посмотреть выставку вживую можно по предварительной записи по телефону 0550551293. Подробнее

«Галерея М», 10.00-19.00.

8 августа. Выставка Эдварда Томпсона

Работы художника из Великобритании можно будет не только посмотреть, но и купить.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 16.00-22.00.

Акции, концерты, походы

8 августа. Поездка в ущелье Барскоон

Вас ждут водопады Слезы барса, Чаша Манаса, Брызги шампанского, каньон Сказка, а также пляж на южном берегу Иссык-Куля. В стоимость входит трансфер и услуги гида. Регистрация по телефону 0558980880.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 5.30.

9 августа. Фотоконкурс «Твердое как облако»

Если у вас есть камера/телефон и вы любите фотографировать, то этот конкурс для вас. Участники выполнят серию увлекательных заданий, получат новый опыт и интересные знакомства. Регистрация по телефону 0556808504.

Для детей

9 августа. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.