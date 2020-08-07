Инциденты на границе. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Вчера на границе с Таджикистаном произошло два инцидента. Утром ранили пограничника, а ближе к вечеру стреляли в пожилого кыргызстанца.

В Минздраве сообщили 24.kg, что состояние военнослужащего стабильное, у него было сквозное ранение, провели первичную хирургическую обработку раны.

«Состояние местного жителя после операции оценивается врачами как средней тяжести», — отметили в ведомстве.

Напомним, вчера около 5.00 на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области в ходе инцидента ранен один пограничник КР. Таджикистан сообщил о гибели местного жителя. Кыргызстан и Таджикистан приняли решение о проведении параллельных расследований по двум фактам: ранения военнослужащего ГПС КР и смерти таджикистанца от огнестрельного ранения.

Примерно в 18.30 житель села Кок-Таш получил ранение во время работы на своем земельном участке.

Факты зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 130 «Покушение на убийство» УК КР.