Температурные рекорды. Самым теплым было 9 августа 1968 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 9 августа 1968 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +38,1 градуса.

Самым холодным 9 августа было в 1937 году, когда температура составила +10,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +23,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года, когда средняя температура составила +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 9 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +19-21 градус. Днем в столице возможен дождь. Воздух прогреется до +32-34 градусов.