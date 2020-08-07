В Бишкеке 7 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 15 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 8/3, 29, улица Патриса Лумумбы, 64;

9.30-13.00 — отрезки улиц Скрябина, Шукурова, Карадарьинской, Токтоналиева;

9.30-17.30 — отрезки улиц Московской, Ибраимова, Токтогула;

9.30-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Сай, Сын-Таш, Ала-Тоо, Кызыл-Тоо, Орто-Арык, Ак-Булак, Сары-Учкун, Улук Тоо, Кок-Кыя, Кара-Булак, Туюк-Жар), отрезки улиц Мессароша, Ильменской;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Дуйшебаева, Ак-Ак, Алтын-Байрак);

10.00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (2-я улица);

13.00-16.00 — 6-й микрорайон, 31-34;

14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-32).

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее

отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев

Родился 7 августа 1965 года в Иссык-Кульской области. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева

Родилась 7 августа 1984 года в Оше. Вице-спикер Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Начало событий в Кой-Таше

В этот день 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецоперация провалилась.

В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Шесть бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.

Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа завершили в январе 2020 года. Уголовное дело насчитывает 80 томов. Обвиняемыми проходят 19 человек.

Международный день пива

Фото из интернета

Впервые этот праздник прошел в 2007 году в Санта-Крузе (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату — 5 августа. Но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата — с 2012-го он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба — в 2012 году отмечался уже в 207 городах 50 стран на пяти континентах.

Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте уже точно варили в III веке до н. э., то есть оно может вести свою историю и с более древних времен.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

Фото из интернета