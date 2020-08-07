01:20
USD 76.92
EUR 91.10
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 7 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 15 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 8/3, 29, улица Патриса Лумумбы, 64;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Скрябина, Шукурова, Карадарьинской, Токтоналиева;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Московской, Ибраимова, Токтогула;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Сай, Сын-Таш, Ала-Тоо, Кызыл-Тоо, Орто-Арык, Ак-Булак, Сары-Учкун, Улук Тоо, Кок-Кыя, Кара-Булак, Туюк-Жар), отрезки улиц Мессароша, Ильменской;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Дуйшебаева, Ак-Ак, Алтын-Байрак);
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (2-я улица);
  • 13.00-16.00 — 6-й микрорайон, 31-34;
  • 14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-32).

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее
  • отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Таалайбек Кулмендеев

Родился 7 августа 1965 года в Иссык-Кульской области. Режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов КР.

Аида Касымалиева

Родилась 7 августа 1984 года в Оше. Вице-спикер Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Начало событий в Кой-Таше

В этот день 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Спецоперация провалилась.

В ходе начавшихся беспорядков пострадало более 40 человек, убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Шесть бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.

Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа завершили в январе 2020 года. Уголовное дело насчитывает 80 томов. Обвиняемыми проходят 19 человек.

Международный день пива

из интернета
Фото из интернета

Впервые этот праздник прошел в 2007 году в Санта-Крузе (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату — 5 августа. Но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата — с 2012-го он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба — в 2012 году отмечался уже в 207 городах 50 стран на пяти континентах.

Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте уже точно варили в III веке до н. э., то есть оно может вести свою историю и с более древних времен.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Амангельды Муралиев

из интернета
Фото из интернета

Родился 7 августа 1947-го в селе Кум-Арык Чуйской области.

В 1988-1991 годах был председателем Исполкома, Городского совета народных депутатов (Фрунзе), мэром города. В 1991-1992 годах ­­— государственный секретарь, председатель Государственного комитета Республики Кыргызстан по экономике, член Президиума кабинета министров, член президентского совета и Горсовета.

В 1992-1993 годах занимал пост министра экономики и финансов, в 1996-м — вице-премьер-министра Кыргызской Республики по промышленной политике.

В 1999-2000 годах был премьер-министром КР.

Академик Инженерной академии КР, Международной инженерной академии. Имеет 10 изобретений и ряд рационализаторских предложений, большинство из которых внедрено в производство.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на онлайн-выставку Халиды Шимовой. Подробнее

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161821/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Афиша Бишкека на неделю: выставка Халиды Шимовой
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
Бизнес
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
MegaCom приглашает абонентов в&nbsp;новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает абонентов в новые Центры продаж и обслуживания
O!Store вернулись к&nbsp;прежнему графику и&nbsp;дарят скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары! O!Store вернулись к прежнему графику и дарят скидку 30 процентов на аксессуары!
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
7 августа, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 августа, четверг
23:52
Второе поколение гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2 представила Samsung
23:28
«Кара-Балтинский спиртовой завод» снова начал производство этилового спирта
23:06
Очаровательная легкая атлетика: украинцам есть кем гордиться
22:41
Частные компании продолжают закупать медоборудование для регионов
22:16
В Бразилии пешеход чудом увернулся от перевернувшегося полицейского авто