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Общество

Более 1,2 тысячи людей узнали о положительном статусе ВИЧ благодаря проекту

Более 1,2 тысячи человек в Кыргызстане узнали о положительном статусе ВИЧ и более 2 тысяч человек, живущих с ВИЧ, начали или возобновили жизненно важное лечение. Итоги пятилетней работы проекта «Флагман» обсудили на онлайн-конференции.

В Кыргызстане проект, финансируемый USAID, охватил города Бишкек и Ош, Ошскую и Чуйскую области. Эти регионы имеют самый высокий уровень случаев ВИЧ-инфекции в стране. Всего в КР провели более 57 тысяч тестов на ВИЧ.

«Тестирование на ВИЧ является ключевым мероприятием в борьбе с эпидемией. Чем больше случаев мы находим и больше людей подключаем к лечению, тем лучше. Многие люди с помощью самотеста смогли проверить себя на ВИЧ безопасно, анонимно и бесплатно», — отметила координатор проекта в Кыргызстане Оксана Катькалова.

С мая 2016 года проект работал над расширением доступа к тестированию на ВИЧ для выявления и лечения большего количества людей с этим заболеванием. К примеру, в последнем году внедрил в Кыргызстане самотестирование на ВИЧ. «Флагман» также поддерживал медицинские организации, работающие с людьми, живущими с ВИЧ, — передал Республиканскому центру «СПИД» Минздрава разработанную электронную систему мониторинга за людьми, живущими с ВИЧ.

По данным ЮНЭЙДС/ВОЗ, в Кыргызстане наблюдается один из самых высоких темпов роста ВИЧ в мире. На сегодня в стране зарегистрировано более 10 тысяч случаев, в то время как оценочное число людей, живущих с ВИЧ гораздо выше. USAID планирует продолжить оказывать поддержку КР в борьбе с ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161816/
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