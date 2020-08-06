7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 8/3, 29, улица Патриса Лумумбы, 64;

9.30-13.00 — отрезки улиц Скрябина, Шукурова, Карадарьинской, Токтоналиева;

9.30-17.30 — отрезки улиц Московской, Ибраимова, Токтогула;

9.30-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Сай, Сын-Таш, Ала-Тоо, Кызыл-Тоо, Орто-Арык, Ак-Булак, Сары-Учкун, Улук Тоо, Кок-Кыя, Кара-Булак, Туюк-Жар), отрезки улиц Мессароша, Ильменской;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Дуйшебаева, Ак-Ак, Алтын-Байрак);

10.00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (2-я улица);

13.00-16.00 — 6-й микрорайон, 31-34;

14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-32). 2 Чуйская область Аламединский РЭC

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Тянь-Шанская, Северная, Нарынская, Узгенская, Бокомбаева, Ошская, Родниковая, Кузнечная, 22 га), Дачное (ГЭС-6), Каирма (улицы Школьная, Западная), Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Эгимбаева, Уметалиева, Карагул-Ахмат, Майрам), Беш-Кюнгей (улица Проектируемая), Берлик (улицы Айдаралиева Жумалы, Почтовая, Школьная), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская), Лесхоз (улица Лесхозная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (переулок Железнодорожный, улица Топографическая), села Военно-Антоновка (улица Октябрьская), Манас (улицы Новая, Южная), Новопавловка (улицы Гоголя, Фрунзе), Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе, Полярная, Октябрьская, Калинина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупской (улицы Мира, Садовая), Ак-Суу (улица Гвардейская), Александровка (улица Комсомольская), Заря (улицы Ленина, Токтогула), Петровка (улица Фрунзе);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Энгельса, 1-8, Тоголока Молдо, 1-28, Тельмана, 1-37, Карла Маркса, 20-38, 35-57), Сосновка (улицы Первомайская, Набережная, МИС);

Панфиловский

9.00-17.00 — город Каинды (улица Гагарина, центр), село Чалдыбар (улица Подгорная, 9-47);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улица Ленина), Нижняя Серафимовка;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Искра (улица Рыбачинская).

3 Ошская область Ошская область