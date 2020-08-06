19:14
USD 76.90
EUR 91.06
RUB 1.05
Общество

7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 8/3, 29, улица Патриса Лумумбы, 64;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Скрябина, Шукурова, Карадарьинской, Токтоналиева;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Московской, Ибраимова, Токтогула;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Сай, Сын-Таш, Ала-Тоо, Кызыл-Тоо, Орто-Арык, Ак-Булак, Сары-Учкун, Улук Тоо, Кок-Кыя, Кара-Булак, Туюк-Жар), отрезки улиц Мессароша, Ильменской;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Дуйшебаева, Ак-Ак, Алтын-Байрак);
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (2-я улица);
  • 13.00-16.00 — 6-й микрорайон, 31-34;
  • 14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-32).
2
Чуйская область

Аламединский РЭC

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Тянь-Шанская, Северная, Нарынская, Узгенская, Бокомбаева, Ошская, Родниковая, Кузнечная, 22 га), Дачное (ГЭС-6), Каирма (улицы Школьная, Западная), Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Эгимбаева, Уметалиева, Карагул-Ахмат, Майрам), Беш-Кюнгей (улица Проектируемая), Берлик (улицы Айдаралиева Жумалы, Почтовая, Школьная), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская), Лесхоз (улица Лесхозная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (переулок Железнодорожный, улица Топографическая), села Военно-Антоновка (улица Октябрьская), Манас (улицы Новая, Южная), Новопавловка (улицы Гоголя, Фрунзе), Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе, Полярная, Октябрьская, Калинина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Крупской (улицы Мира, Садовая), Ак-Суу (улица Гвардейская), Александровка (улица Комсомольская), Заря (улицы Ленина, Токтогула), Петровка (улица Фрунзе);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Энгельса, 1-8, Тоголока Молдо, 1-28, Тельмана, 1-37, Карла Маркса, 20-38, 35-57), Сосновка (улицы Первомайская, Набережная, МИС);

Панфиловский

  • 9.00-17.00 — город Каинды (улица Гагарина, центр), село Чалдыбар (улица Подгорная, 9-47);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улица Ленина), Нижняя Серафимовка;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Искра (улица Рыбачинская).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — города Кызыл-Кия (микрорайоны «Кувасай», «Коганович», «Сулайманабад», «Сухана»), Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), сельские управы Жоош, Кашкар-Кыштак, Нариман, Савай, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Чалма, Капчыгай, Алайкуу, Кызыл-Жар, Ой-Тал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161812/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
Бизнес
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
MegaCom приглашает абонентов в&nbsp;новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает абонентов в новые Центры продаж и обслуживания
O!Store вернулись к&nbsp;прежнему графику и&nbsp;дарят скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары! O!Store вернулись к прежнему графику и дарят скидку 30 процентов на аксессуары!
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
6 августа, четверг
19:09
В Бишкекском городском кенеше появились новые депутаты В Бишкекском городском кенеше появились новые депутаты
19:01
Цифра дня. 430 миллионов сомов дополнительно выделили на компенсации медикам
18:41
Медики, помогавшие бороться с COVID-19, получили медали от «Кыргызалтына»
18:30
7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:22
1 тысяча 100 кыргызстанцев вернулись из Оренбурга на автобусах