Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 августа: солнечно

В Кыргызстане 7 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +20, днем +38 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью +19, днем +38 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +20, днем до +38 градусов.
В Нарынской области +9 ночью и +30 градусов днем. Ветер завапдный, 4-9 м/с.
В Иссык-Кульской области ночью +12, днем +29 градусов. Ветер завапдный, 4-9 м/с.
В Таласской области температура ночью +15, днем +36 градусов.