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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 августа: солнечно

В Кыргызстане 7 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +20, днем +38 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +19, днем +38 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +20, днем до +38 градусов.

В Нарынской области +9 ночью и +30 градусов днем. Ветер завапдный, 4-9 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +12, днем +29 градусов. Ветер завапдный, 4-9 м/с.

В Таласской области температура ночью +15, днем +36 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161811/
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