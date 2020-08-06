17:42
USD 76.90
EUR 91.06
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Глава ЦИК уличила представителей партии «Чон казат» в обмане

На заседании ЦИК рассматривается вопрос вынесения предупреждения партии «Чон казат» за преждевременную агитацию и занятие благотворительной деятельностью.

В ходе заседания продемонстрированы ролики, где члены партии озвучивают агитационные призывы. Известно также, что во время вспышки заболевания коронавирусом и внебольничной пневмонией партийцы развозили лекарства по больницам и стационарам в упаковках с эмблемой партии. Видеоотчет также выложен в Facebook.

Читайте по теме
Могут ли депутаты парламента заниматься благотворительностью. Комментарий ЦИК

Ранее в рабочей группе ЦИК пояснили, что такими действиями «Чон казат» нарушает правила ведения агитации, которая еще не началась и стартует только 4 сентября.

Заниматься благотворительностью политическим организациям, участвующим в выборах, запрещает закон, и ЦИК неоднократно предупреждал политобъединения.

Уточняется, что если любая из партий получит два письменных предупреждения за нарушения, то ее снимут с гонки.

Представители «Чон казата» заявили, что это пробные видеоролики, они не утверждены политсоветом партии и их нет на их официальной странице. Они считают, что партию хотят подставить.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева отметила, что тогда следует обратиться в правоохранительные органы, раз какие-то люди используют подложные материалы, чтобы дискредитировать партию.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова указала, что, когда вопрос с «Чон казат» разбирала рабочая группа, представители партии заявляли, что это их ролики и обещали удалить. А теперь опровергают свои же заявления.

Ранее предупреждения за преждевременную агитацию получили партии «Бирик» и «Реформа». За благотворительность в нарушение избирательного законодательства пока ни одно из политобъединений к ответственности не привлечено.

ЦИК напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161792/
просмотров: 835
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. За преждевременную агитацию «Чон казату» вынесено предупреждение
Выборы-2020. Прямого запрета на ограничение делегатов съезда в законе нет
Выборы-2020 будут отслеживать местные наблюдатели. Кто они?
Выборы-2020. Самый большой процент избирателей приходится на Ошскую область
Выборы-2020. Активистка хотела помочь партии, а банк не принял деньги
Выборы-2020. Избирателей считают по областям
Деньги от анонимов поступают для партии «Бутун Кыргызстан». У ЦИК есть вопросы
Выборы-2020. Первой партии грозит предупреждение ЦИК за благотворительность
Выборы-2020. 41 партия открыла избирательные фонды: кто сколько потратил уже
Выборы-2020. До 19 сентября будет сформирован список избирателей
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
Бизнес
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
MegaCom приглашает абонентов в&nbsp;новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает абонентов в новые Центры продаж и обслуживания
O!Store вернулись к&nbsp;прежнему графику и&nbsp;дарят скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары! O!Store вернулись к прежнему графику и дарят скидку 30 процентов на аксессуары!
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
6 августа, четверг
17:34
Ошибка в сертификате ОРТ. Абитуриентке исправили документ Ошибка в сертификате ОРТ. Абитуриентке исправили докуме...
17:30
Смог в Бишкеке стал темой для обсуждения в правительстве
17:20
Выборы-2020. За преждевременную агитацию «Чон казату» вынесено предупреждение
17:13
Чиновники Госстроя чинят бизнесу препоны. Что ответил президенту глава ведомства
17:04
Семейный подряд: в Чуйской области задержали четырех человек, воровавших скот