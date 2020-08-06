Выборы-2020. Глава ЦИК уличила представителей партии «Чон казат» в обмане

На заседании ЦИК рассматривается вопрос вынесения предупреждения партии «Чон казат» за преждевременную агитацию и занятие благотворительной деятельностью.

В ходе заседания продемонстрированы ролики, где члены партии озвучивают агитационные призывы. Известно также, что во время вспышки заболевания коронавирусом и внебольничной пневмонией партийцы развозили лекарства по больницам и стационарам в упаковках с эмблемой партии. Видеоотчет также выложен в Facebook.

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Ранее в рабочей группе ЦИК пояснили, что такими действиями «Чон казат» нарушает правила ведения агитации, которая еще не началась и стартует только 4 сентября.

Заниматься благотворительностью политическим организациям, участвующим в выборах, запрещает закон, и ЦИК неоднократно предупреждал политобъединения.

Уточняется, что если любая из партий получит два письменных предупреждения за нарушения, то ее снимут с гонки.

Представители «Чон казата» заявили, что это пробные видеоролики, они не утверждены политсоветом партии и их нет на их официальной странице. Они считают, что партию хотят подставить.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева отметила, что тогда следует обратиться в правоохранительные органы, раз какие-то люди используют подложные материалы, чтобы дискредитировать партию.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова указала, что, когда вопрос с «Чон казат» разбирала рабочая группа, представители партии заявляли, что это их ролики и обещали удалить. А теперь опровергают свои же заявления.

Ранее предупреждения за преждевременную агитацию получили партии «Бирик» и «Реформа». За благотворительность в нарушение избирательного законодательства пока ни одно из политобъединений к ответственности не привлечено.

ЦИК напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.