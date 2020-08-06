Медики, помогавшие бороться с COVID-19, получили медали от «Кыргызалтына»

Ведомственные и корпоративные награды получили 38 работников ОАО «Кыргызалтын» в честь Дня металлурга. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, большинство наград досталось медицинским работникам ОАО «Кыргызалтын». Они в период пандемии работали на передовой и помогали сотрудникам компании лечиться от коронавируса.

«Главный стратегический ресурс — это наши сотрудники, которые ежедневно своим трудом вносят огромный вклад в развитие компании и страны. Особая благодарность нашим медицинским работникам, которые в период пандемии проработали очень четко и слаженно», — отметил зампредседателя правления ОАО «Кыргызалтын» Нурдин Канымбетов.