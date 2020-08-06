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Общество

Сбор денег на ИВЛ для военных. Письмо не имеет отношения к военнослужащим

Сотрудники правоохранительных органов не проходят лечение в военном госпитале города Оша. Об этом 24.kg сообщила руководитель пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана Гульзат Жарашева.

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По ее словам, опубликованная телефонограмма в адрес сотрудников УВД Ошской области не имеет никакого отношения к Генштабу.

«За все время пандемии коронавируса в военном госпитале Оша пролечились всего два сотрудника МВД, они были в тяжелом состоянии, и медицинская совесть не позволила их не принять. В целом госпиталь принимает военнослужащих и их родственников, контрактников, офицеров, ветеранов. Сотрудники правоохранительных органов в принципе в военном госпитале не лечатся», — сказал она.

Гульзат Жарашева подчеркнула, что военный госпиталь Оша обеспечен всем необходимым оборудованием и медикаментами, в том числе аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами и станциями.

Ранее читатель 24.kg сообщил редакции о том, что Республиканский комитет солдатских матерей просил помощи у сотрудников МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161753/
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