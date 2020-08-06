Мэрия поблагодарила бишкекчанина, который высадил цветы на одной из улиц

Мэрия Бишкека поблагодарила горожанина, который много лет высаживает цветы на аллее возле школы № 67. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

«Если прогуляться возле школы, можно на минутку очутиться в цветочной сказке. Вы удивитесь, но это дело рук нашего горожанина Рахматиллы Амирова. Он уже много лет озеленяет территорию и бережно ухаживает за растениями», — отметили в пресс-службе.

Глава муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» Эльнура Жолдошева вручила горожанину благодарственное письмо, садовый набор и три мешка растительного грунта из теплиц. Его также познакомили с агрономом, мастером и мирабом района, чтобы они могли поддерживать зеленую инициативу и работать вместе.