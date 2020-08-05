Управление Патрульной милиции просит не провоцировать инспекторов на дорогах

В Бишкеке участились случаи, когда граждане провоцируют сотрудников управления Патрульной службы милиции и вмешиваются в их работу. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По ее данным, в соцсетях распространяют видеоролик, где горожанин провоцирует и дискредитирует действия сотрудников милиции, при этом нарушив ПДД.

«На следующий день видеотрекер на груди сотрудника милиции показал, что правоохранители соблюдали все нормы законности и правопорядка, а сам водитель провоцировал их. На видео также было видно, как он позже извиняется перед милиционерами за свои ошибки», — проинформировали в ведомстве.

Управление Патрульной службы милиции Бишкека призывает граждан не провоцировать милиционеров и не распространять фото и видео с недостоверной информацией.