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Общество

Управление Патрульной милиции просит не провоцировать инспекторов на дорогах

В Бишкеке участились случаи, когда граждане провоцируют сотрудников управления Патрульной службы милиции и вмешиваются в их работу. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

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По ее данным, в соцсетях распространяют видеоролик, где горожанин провоцирует и дискредитирует действия сотрудников милиции, при этом нарушив ПДД.

«На следующий день видеотрекер на груди сотрудника милиции показал, что правоохранители соблюдали все нормы законности и правопорядка, а сам водитель провоцировал их. На видео также было видно, как он позже извиняется перед милиционерами за свои ошибки», — проинформировали в ведомстве.

Управление Патрульной службы милиции Бишкека призывает граждан не провоцировать милиционеров и не распространять фото и видео с недостоверной информацией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161696/
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