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Общество

В бишкекской школе № 78 и детсаду № 148 назначены новые руководители

В Бишкеке назначены руководители школы-гимназии № 78 и детского сада № 148. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«В июле мы потеряли дорогих нам людей — директора школы Эльнуру Музаеву и заведующую детским садом Жамилю Токтосунову. Они не смогли победить COVID-19, мы выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким», — отметили в мэрии.

Заведующей дошкольной организацией назначена Элмира Жумакадырова. Ранее она работала в этом же детсаду методистом и воспитателем.

Во главе школы встал Мурат Жамлиев. Ранее он был директором школы № 85.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161690/
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