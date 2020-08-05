Цифра дня. 150 тысяч 113 пользователей посетили сайт онлайн-поступления в вузы

С 1 июля сайт онлайн-приема заявок в вузы посетило 150 тысяч 113 пользователей. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

Он напомнил, что в текущем учебном году прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызстана проходил полностью онлайн через автоматизированную информационную систему «Абитуриент Online». Сегодня был последний день приема документов.

Нурлан Омуров добавил, что на сайте размещены все учебные заведения Кыргызстана, факультеты и специальности. Система позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс приема, просмотр места в рейтинге минимизирует влияние приемной комиссии образовательной организации на результаты конкурса и позволяет абитуриенту обратиться в любое образовательное учреждение по выбору.