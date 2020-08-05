Общественный фонд «Ильшат» передал Минздраву 5 машин скорой помощи

Общественный фонд «Ильшат» передал Министерству здравоохранения пять машин скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием. По словам представителя фонда Тилека Жеенбекова, стоимость каждой машины составляет $26 тысяч.

«Поскольку машины подходят для детских больниц, мы считаем целесообразным передать две в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Бишкека и две — в Межобластную детскую больницу в Оше», — отметил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

В ведомстве добавили, что один автомобиль доставлен в территориальную больницу в Чолпон-Ате.