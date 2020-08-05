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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 6 августа, в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с 9.00 до 20.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Садовой, Валиханова, проспектом Чуй и линией железной дороги. Также будет снижено давление питьевой воды в жилмассиве «Учкун».

Причина отключения — авария на водозаборе «ВПУ».

В мэрии приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

По вопросам водоснабжения просят обращаться в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161591/
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